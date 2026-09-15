考量到竞争和价格压力加剧，星展集团研究进一步将淡马锡有份投资的医疗科技公司优创康智（UltraGreen.ai）目标价，从0.80美元下调接近19%，至0.65美元。分析师也将2027财政年盈利预测下调45%。

这是星展集团研究近一个月内，第二次下调优创康智目标价。星展曾在8月21日将优创康智目标价，从1.95美元，大砍59%至0.80美元。

截至星期二（9月15日）早上10时15分，优创康智股价跌5.98%至0.55美元；近一个月，这只股已大跌超过50%。今年以来，股价更是跌接近70%。

星展星期二发布报告指出，印度药厂Zydus获美国食品与药物管理局（FDA）批准后，已开始在美国销售仿制药。分析师也预计，Zydus推出产品后将在市场上掀起价格压力，到了2027财年，价格压力可能会进一步加剧。

“据FDA的估算，单一仿制药竞争者可令价格下降约30%，当市场上有五家仿制药竞争者时，价格的跌幅则接近85%。”

分析师说，过往数据显示，Zydus在进入市场后，往往能迅速获得市场份额。举例而言，Zydus在2024财年年报中，将吲哚美辛（Indomethacin）列为“重要的新上市产品”后，原有市场参与者Assertio也直言，已失去大量市场份额，并被迫向部分客户提供价格优惠。

分析师也估计，整体而言，优创康智的每股盈利可能在两年内下降约40%。分析师对优创康智维持“持守”评级。

优创康智的业务，包括运用人工智能科技提供医疗和手术成像荧光技术，在美国、欧洲和新加坡都设有办事处。公司也是全球最大的荧光剂靛氰绿（Indocyanine Green）供应商。

去年9月，优创康智获得1亿8800万美元（约2亿4000万新元）的注资，由淡马锡子公司65 Equity Partners和英国投资公司Vitruvian Partners领投，新加坡投资公司August Global Partners参投。

随后，优创康智去年12月在新加坡交易所主板挂牌，每股发售价为1.45美元，今年2月一度达到1.86美元。