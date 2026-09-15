人工智能行业是否需要放慢发展步伐的讨论仍在市场发酵，亚洲股市星期二早盘走势反复，新加坡股市星期二（9月15日）早盘跌幅扩大，截至写稿时，海峡时报指数跌69.78点或1.22%，报5648.24点。

三大银行股全线下跌，星展集团（DBS）由开盘微涨转为跌约1.2%，华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）则跌逾2%，三者都回吐星期一（14日）涨幅。

本地股市全场141只上升股，182只下跌股；30只海指成份股中，22只下跌，三只上涨，五只持平。

市场继续关注中东局势和原油供应，油价在前一交易日上涨后延续升势。

此外，美国、德国和日本10年期国债收益率也走高，市场也在美国联邦储备局和日本央行政策会议前重新评估通胀和利率前景。

截至写稿时，区域股市涨跌不一，MSCI亚太区（日本除外）指数跌0.12%，韩国股市跌0.25%，日本日经指数升0.19%。美国原油上涨1.27%，报每桶102.68美元；布伦特原油上涨1.21%，报每桶106.96美元。