一项研究指出，虽然新加坡投资者最热衷于投资房地产，但在股市与共同基金的投资比重，却是全亚洲最高的。

资产管理公司安本投资（Aberdeen Investments）星期二（9月15日）发布报告指出，新加坡投资者对房地产的配置比重为43%，是所有资产类别中最高的。其次是存款与货币市场基金、养老金，分别占19%和18%。

同时，新加坡投资者对股市和共同基金的配置比重为11%。相比之下，日本和韩国分别为9%和8%，印度和中国则均为5%。

安本的分析基于各个市场公布的财务数据。

安本投资指出，得益于新加坡改革股市、促进双重上市的计划，以及企业与投资者之间的互动有所增强，市场参与度应声走高。

近期较受瞩目的计划，为新加坡在6月29日开始启动，让企业凭借一套招股书在纳斯达克交易所和新加坡两地上市的环球上市板（Global Listing Board）；新加坡金融管理局也在今年2月宣布，证券市场发展计划（EQDP）规模从50亿元扩大至65亿元。

新交所数据显示，本地股市8月份证券市场交易额同比增长29%，达到433亿元；证券日均交易额（SDAV）也增长35%至22亿元，环比则增长8%。所有股票板块都有增长，散户尤其积极逢低买入，中小型股的散户参与度环比增加11%，房地产投资信托（REIT）参与度比7月份上升22%。

安本投资补充，近期全球股市普遍承压反映出，投资股市并非零风险。

发达市场方面，美国投资者对股票与共同基金的配置比重最可观，达到33%；其次是加拿大和意大利，分别为22%和19%。

房地产方面，韩国投资者将65%的财富投入这项资产，比重居全亚洲之冠；其次是中国和印度，分别为60%和51%。这显示，对亚洲投资者而言，房地产仍是最重要的财富积累平台。

安本投资高级经济师吉尔胡利（Robert Gilhooly）说：“亚洲部分地区，尤其是韩国和中国，家庭财富高度集中在房地产，这与长期存在的失衡情况非常相似，使家庭过度暴露在房地产市场下行风险之中。”