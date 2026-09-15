新加坡大型发展商城市发展（City Developments）执行主席郭令明，捐出100万元支持圣若瑟书院（St. Joseph’s Institution）学生发展人工智能（AI）等项目。他指出，新加坡作为一个小国绝不能落后，而教育是为年轻人应对未来挑战所能提供的最坚实的基础。

郭令明星期二（9月15日）在位于首都剧院（Capitol Theatre）的慈善晚宴上，宣布这个消息。晚宴主宾是国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根。出席者还有圣若瑟书院慈善基金会（SJIPF）主席杨烈国。他也是经济发展局前主席。

郭令明演讲时说：“或许我已年迈，无法亲自掌握这些新领域错综复杂的细节。但我坚信，理解科技与AI对于确保新加坡继续作为先进、安全且繁荣的全球领跑者至关重要。”

他认为，这些学科对我国的国家安全至关重要。“我相信尚穆根资政也会同意：为了保障国家安全，以及我们赖以生存的网络空间安全，我们必须紧迫地为这场技术革命做好准备。”

尚穆根发言时说，新加坡的发展向来有赖于国民的素质。“即使科技正在重塑经济、产业和工作形态，这一点依然至关重要。我们需要能够理解并有效运用这些科技，同时能协助塑造其发展方向的人才。”

对中国印象不能停留表面 郭令明望尽快访华探索机遇

郭令明也在晚宴前接受《联合早报》访问，并透露他计划在未来数周内前往中国。除了探访祖籍地厦门，也希望进一步了解当地的发展和投资机会。

郭令明说，希望此行能前往厦门寻根。“我在中国有很多牵挂……而且在我看来，中国正日益成为世界的中心，（对这个国家）不能仅仅停留在表面的认知上。”

郭令明的父亲、丰隆集团创始人郭芳枫1913年出生于福建厦门莲花镇。16岁那年，他远渡重洋来到新加坡，白手起家，逐步打拼出属于自己的事业。

城市发展旗下的千禧国敦酒店集团在中国运营十余家酒店。谈及当地市场日益激烈的竞争时，郭令明认为，竞争也迫使业者不断提升自身实力。

根据星期二的宣布，这项名为郭令明创新基金（Kwek Leng Beng Innovation Gift）的计划将分成两个项目，各获分配一半资金。

其中，郭令明创新计划（Kwek Leng Beng Innovation Programme）将资助圣若瑟书院学生自主提出的创新、AI和先进科技项目，包括项目开发成本、参加比赛费用、业界和研究人员指导，以及各种课程。

圣若瑟书院慈善基金会会长余启贤说：“怀揣创意的学生无须再费力游说他人，证明他们的构想符合课程大纲的要求。他可以直接申请资金，获得审批结果，随即着手开展项目。”

另一部分资金将用于郭令明SJIPF—剑桥奖学金，开放给圣若瑟书院和圣若瑟书院国际学校的学生及校友。他们须已获英国剑桥大学基督学院（Christ’s College）或圣埃德蒙学院（St Edmund’s College）录取，修读数学、计算机科学或工程。

每名奖学金得主最多可获5万元，预计可资助10名至20名学生，实际人数取决于每人获得的金额。这项奖学金不设服务合约，也没有偿还款项或毕业后返回新加坡的要求。