今年上半年，新加坡与中国山东省的双边贸易额超过了50亿元，而我国企业在山东的投资同比增加逾一倍，接近9亿元。交通部长兼财政部第二部长萧振祥敦促两地继续深化创新协作，携手开拓新鲁以外的市场。

也是新加坡—山东经贸理事会联合主席的萧振祥星期二（9月15日）在第三届“新加坡山东周”开幕仪式上致辞时说，新加坡—山东经济贸易理事会是我国与中国省级政府设立的首个双边经贸理事会，成立至今的逾30年里，两地合作关系已取得长足进展。

他指出，山东去年是中国第三个地区生产总值突破10万亿人民币（1.9万亿新元）大关的省份，在制造业、农业、能源、海运业和基础设施领域的传统优势依然强大，而这些优势正与先进制造业、数码化、生物科技和绿色经济等领域的新能力相结合。

与此同时，新加坡拥有不同却互补的一系列优势，包括新加坡与东南亚及全球市场的紧密联系、作为金融和商业枢纽的地位，以及创新与创业生态系统等。两地的独特优势高度契合，互补性极强。

提升双方创新协作能力 携手开拓第三方市场

萧振祥说：“新加坡与山东合作的下一步，是进一步提升双方创新协作能力，即整合双方优势，共同开发解决方案，并携手开拓新加坡和山东以外的市场。”

他指出，新加坡与山东之间的贸易和投资合作已不断深化，展现出蓬勃活力，而新鲁企业目前已有许多成功的合作案例。例如新加坡盛裕集团（Surbana Jurong）与烟台蓝天投资发展集团正合作，为烟台市中心沿海地区规划城市更新与文化发展蓝图。

在可持续能源方面，新加坡德墨忒尔可持续能源公司（Demeter Sustainable Energy）也于星期二，与山东三聚生物能源签署生物燃料贸易合作协议。

新加坡生物科技公司德佳控股（Biomax Holdings）与中新（济南）城市发展有限公司同日也签订协议，联合打造绿色科技研发平台，共同开发农业废弃物循环利用、减碳及土壤改良方案。

新加坡企业迄今在山东累计投资额近260亿元

截至目前，新加坡企业在山东投资的项目已超过2200个，累计投资额近260亿元。同时，有300多家山东企业选择新加坡作为进军东南亚及全球市场的总部基地。

自1993年新加坡—山东经济贸易理事会成立以来，新鲁的双边贸易额大幅增长35倍。

萧振祥说，新加坡和山东的合作犹如地铁线工程般，“我们朝着共同的方向和目标，一段一段延伸下去，让下一代走得更远”。

中国山东—新加坡经贸合作交流会暨新加坡山东周是由山东省人民政府主办，山东省商务厅承办，新加坡企业发展局协办，旨在让新鲁两地政商代表汇聚一堂，以经贸合作为纽带，举办经贸合作交流会、项目签约及人文交流等系列活动。

中国山东省委常委、常务副省长张海波致辞时，强调山东与新加坡在经贸领域的深厚合作基础，特别是通过经贸理事会实现了双向投资增长。他希望两地能继续在深化产业协作、壮大经贸圈、加速金融服务对接及拓展绿色空间等合作方向迈进。

开幕仪式当天，两地机构与企业签署了24个合作项目，涵盖生物能源、航运贸易、智慧城市和跨境金融等领域。萧振祥、张海波、中国驻新加坡大使曹忠明及通商中国主席李奕贤见证了项目签约仪式。