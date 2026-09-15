多达七方人马竞标位于罗弄本同（Lorong Puntong）和新民道（Sin Ming Avenue）旁靠近爱同学校（Ai Tong School）的私宅地段，马来西亚发展商绿盛世集团（Eco World）以容积率每平方英尺约1612元或接近2亿零810万元的竞标价，成为出价最高的竞标者，价位超出市场预期。

根据市区重建局公布的星期二（9月15日）傍晚公布的招标结果，其他六个竞标者的出价，远低于绿盛世集团的出价，都在1亿9000万元以下，从1亿6215万元至1亿8733万元不等，尺价介于约1256元至1451元。

正如分析师之前预期的，新民道地段位于市区边缘，靠近光明山地铁站和爱同学校，面积较小，中小型发展商也有能力开发，因此参与竞标的发展商较多。但出乎意料的是，最高竞标尺价远超过之前分析师预期的每平方英尺1350元至1570元。

这幅99年地契的地段是今年上半年政府售地计划正选名单地段，可建造140个私宅单位。地段面积4283.4平方公尺（约4万6106平方英尺），可建造的私宅项目总楼面面积最多达1万1994平方公尺。

地段目前有一道露天楼梯，是公众往返新民道的巴士站、龙山宫寺庙和罗弄本同的重要通道。发展商在拆掉楼梯后，须建造两条分别从公寓通往巴士站和光明山地铁站的无障碍有盖走道。