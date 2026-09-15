新加坡私召车和外卖平台Grab星期二（9月15日）宣布，将以15亿美元（约19亿新元）现金从Advance Intelligence Group手中收购先买后付平台Atome的60%股份。

收购后，平台将整合贷款、消费现金贷款以及数码借贷业务，与Grab的金融服务业务相结合，并接入Grab生态系统中的客户。

根据Grab发出的文告，这次收购将加速公司在金融服务业务的增长，包括一个规模更大的消费借贷平台。

Atome的业务遍及新加坡、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚和泰国，累计交易用户达2500万。

这个先买后付平台，预计能够接触到Grab约5400万个的月度交易用户，而Grab也能在平台超过3万个品牌的网络中，获得交叉销售的机会。

收购60%股份的第一阶段交易预计将于2027年第三季完成，但须获得监管部门的批准。

Atome的估值下限为20亿美元，上限为45亿美元。在宣布这项交易的同时，Atome也上调了公司2028年的业绩目标，经调整后的息税折摊前盈利（EBITDA）将达到17亿美元，且2025年至2028年间的年收入增长率将超过30%。

Grab同时宣布，会在未来12个月内完成9亿美元的股票回购计划。公司股价星期二开市后报2.97美元，跌幅1.7%。