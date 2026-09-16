油价高企和美国国债收益率上升继续给市场带来压力，美市星期二（9月15日）收低。标普500指数跌0.4%，道琼斯工商指数跌0.6%，纳斯达克指数跌0.8%。

美国10年期国债收益率星期二盘中一度升至5.04%，创2007年以来最高，随后回落至5%。

布伦特原油期货星期二盘中一度升至每桶109.80美元后回落。

新加坡海峡时报指数星期二跌1.39%，闭市报5638.64点。

亚洲股市星期三（16日）开市前有望小幅上涨。日本、香港和澳大利亚股指期货走高，韩国股指期货变化不大。不过，油价和债券收益率仍处于高位，投资者也在等待美联储公布利率决定，市场普遍预期当局将加息。

以下是星期三可关注的股票：

1）新加坡航空公司（SIA）：新航公布的8月营运数据显示，集团客运量和载客人数继续增长，分别同比增加1.5%和3.6%至约371万人次。不过，客运运力增长3.5%，快于客运量增幅，使客座率下滑1.6个百分点至86.4%。货运方面，货运量增加2.8%，货运运力因飞机维修减少0.7%，货运载率则上升2个百分点至57.2%。新航星期二闭市报6.61元，跌0.3%。

2）网联宽频信托（NetLink NBN Trust）：碧山和汤申一带约2000个宽带网络连接星期二因第三方承包商施工时损坏多条光纤电缆而中断。

公司说，服务已于星期三凌晨5时40分全面恢复，并将全面检讨事故，在调查完成后采取适当的后续行动。网联宽频信托星期二闭市报0.96元，股价无变动。

3）电力基础设施服务商EGP能源（EGP Energy Corporation）：集团将同马来西亚上市公司UUE Holdings的子公司Kum Fatt Engineering成立合资公司。这将是集团7月29日挂牌以来首次进军海外市场。

合资公司的初始缴足资本为100万令吉（约31万2000新元），EGP能源持股60%，Kum Fatt Engineering持股40%。

合资公司将承接马来西亚高压电网基础设施项目，包括供应和安装设备，以及建设输配电系统。EGP能源星期二闭市报0.715元，跌2.72%。

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