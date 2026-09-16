三大银行股全线上扬，其中华侨银行（OCBC）涨0.87%至31.27元，是涨幅最大的成份股；星展集团（DBS）和大华银行（UOB）分别涨0.33%和0.56%。跌幅最大的是云顶新加坡（Genting Singapore），跌0.81%至0.61元。 （档案照片）