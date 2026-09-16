亚太股市星期三开盘起落不一 海指微涨0.17%
三大银行股全线上扬，其中华侨银行（OCBC）涨0.87%至31.27元，是涨幅最大的成份股；星展集团（DBS）和大华银行（UOB）分别涨0.33%和0.56%。跌幅最大的是云顶新加坡（Genting Singapore），跌0.81%至0.61元。 （档案照片）
油价和美国10年期国债收益率处于高位，投资者继续等待美国联邦储备局公布利率决定。
亚太股市星期三（9月16日）开盘起落不一，东京日经225指数高开0.30%，韩国综合指数低开0.24%。
新加坡股市星期三开市上涨。截至写稿时，海峡时报指数涨9.85点或0.17%，报5648.49点。
全场成交量5676万股，交易额1亿3852万元。上升股107只，下跌股70只。
海指30只成份股中，10只上涨，11只下跌，九只持平。
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