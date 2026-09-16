人工智能（AI）公司Anthropic将于10月在新加坡开设办公室。这将是公司继东京、班加罗尔、首尔和悉尼之后，在亚太地区设立的第五个据点。

Anthropic星期三（9月16日）发文告说，此举受企业对旗下大型语言模型Claude的强劲需求推动。

根据Anthropic最新发布的数据，按人口比例计算，新加坡的Claude.ai使用水平在121个国家中排名第二，达到按人口规模推算的预期水平的5.81倍。

Anthropic国际业务总经理乔里（Chris Ciauri）说，在新加坡设点，意味着“可以聘用最了解这个市场的人才，并与当地客户和合作伙伴并肩工作，共同发展”。

新加坡业务将由公司亚细安区总经理芬利（Dale Finlay）领导。他此前曾在谷歌等科技公司担任亚太地区领导职务。

根据文告，Anthropic计划与新加坡不同规模的机构合作，涵盖初创企业、数码原生企业、大型企业及公共部门。公司指出，金融服务和政府等受监管领域的需求尤其强劲。

对于选址新加坡的原因，Anthropic说，新加坡汇聚科技人才、跨国企业和研究机构，并拥有完善的创新生态系统。

公司也说，新加坡重视通过AI提升劳动队伍的能力，同时强调负责任地应用这项技术，与公司的理念相符。

在AI风险引来担忧之际，Anthropic首席执行官阿莫代伊（Dario Amodei）9月12日发文，呼吁放缓前沿AI模型能力提升的速度，让安全研究、防护措施及独立评估有时间跟上。他强调，这并不意味着停止模型训练或技术进步，而是为安全验证留出更充分的时间。

Anthropic高层将到访新加坡，出席办事处开幕活动，并与客户、合作伙伴及政策制定者会面。公司也已启动多个营运岗位的本地招聘，为新加坡业务提供支持。

近年来，OpenAI和Google DeepMind等AI公司也相继扩大在新加坡的业务布局。今年5月，OpenAI宣布将在新加坡设立美国以外的首个应用型AI实验室，并计划在未来几年招聘超过200名专业人才，作为它3亿元本地投资计划的一部分。