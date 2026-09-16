30亿洗钱案充公房地产明起拍卖 含指示价2500万元豪华公寓
轰动全国的30亿元洗钱案中被充公的房地产，将于星期四（9月17日）起陆续拍卖。这些房地产包括豪宅华利世家（Wallich Residence）及风华南岸府（South Beach Residences）中的单位。
新加坡警方2023年8月15日侦破新加坡最大规模洗钱案，涉案九男一女落网后，先后被定罪。当时被冻结的资产与财物中，有105个房地产，总值约8亿3100万元。 警方之后在过程中，将扣查房地产数目增至207个。
首场拍卖会由莱坊（Knight Frank）举办，预计9月17日举行。房地产公司SRI和宜迪产业咨询公司（ETC）则于9月23日举行拍卖会。
其中一间位于丹戎巴葛一带华利世家第61层的四卧房公寓，是涉案人张瑞金所拥有。他早前在认罪后，被判15个月监禁。
这间近2000平方英尺的公寓由SRI负责拍卖，指示价为678万元。根据《联合早报》看到的房地产交易记录，张瑞金是在2020年3月斥资843万元购入这单位。
知名企业家戴森曾购入同项目单位
这个公寓单位拥有环绕式的落地窗，可以看到远处圣淘沙升涛湾（Sentosa Cove）的风景。值得注意的是，知名企业家戴森（James Dyson）于2019年7月，以约7380万元买下这个单位上方，即62层的超级豪宅，并在2020年10月以6200万元亏损售出。
另一间位于风华南岸府（South Beach Residences）的单位则更加豪华。这个面积超过6700平方英尺的公寓单位，指示价为2532万元。
公寓内设有四个卧房，从落地窗便可远眺中央商业区的风光，而挑高的大厅中央悬挂着水晶灯。这个单位属于涉案人苏永灿名下。他以2600万元的价格，从发展商购入这个房地产。
大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣接受《联合早报》访问时指出，以大幅低于当前市场价的价格出售这些房地产的可能性不大。
根据麦俊荣的观察，莱坊和SRI对于拍卖单位给出的指导价，与市场估值以及相关地区过去12个月的成交价格区间大致相符；相比之下，宜迪给出的指导价则高于过去12个月的成交价。
他也预计，这一系列拍卖中，至少90%的买家来自本地，包括新加坡公民和永久居民。