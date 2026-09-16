轰动全国的30亿元洗钱案中被充公的房地产，将于星期四（9月17日）起陆续拍卖。这些房地产包括豪宅华利世家（Wallich Residence）及风华南岸府（South Beach Residences）中的单位。

新加坡警方2023年8月15日侦破新加坡最大规模洗钱案，涉案九男一女落网后，先后被定罪。当时被冻结的资产与财物中，有105个房地产，总值约8亿3100万元。 警方之后在过程中，将扣查房地产数目增至207个。

首场拍卖会由莱坊（Knight Frank）举办，预计9月17日举行。房地产公司SRI和宜迪产业咨询公司（ETC）则于9月23日举行拍卖会。

从华利世家的单位望出，便是南部濒水区。（取自SRI）

其中一间位于丹戎巴葛一带华利世家第61层的四卧房公寓，是涉案人张瑞金所拥有。他早前在认罪后，被判15个月监禁。

这间近2000平方英尺的公寓由SRI负责拍卖，指示价为678万元。根据《联合早报》看到的房地产交易记录，张瑞金是在2020年3月斥资843万元购入这单位。

知名企业家戴森曾购入同项目单位

这个公寓单位拥有环绕式的落地窗，可以看到远处圣淘沙升涛湾（Sentosa Cove）的风景。值得注意的是，知名企业家戴森（James Dyson）于2019年7月，以约7380万元买下这个单位上方，即62层的超级豪宅，并在2020年10月以6200万元亏损售出。

另一间位于风华南岸府（South Beach Residences）的单位则更加豪华。这个面积超过6700平方英尺的公寓单位，指示价为2532万元。

公寓内设有四个卧房，从落地窗便可远眺中央商业区的风光，而挑高的大厅中央悬挂着水晶灯。这个单位属于涉案人苏永灿名下。他以2600万元的价格，从发展商购入这个房地产。

这个位于风华南岸府的单位设有挑高天花板，从落地窗望去便是中央商业区的风光。（取自宜迪产业）

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣接受《联合早报》访问时指出，以大幅低于当前市场价的价格出售这些房地产的可能性不大。

根据麦俊荣的观察，莱坊和SRI对于拍卖单位给出的指导价，与市场估值以及相关地区过去12个月的成交价格区间大致相符；相比之下，宜迪给出的指导价则高于过去12个月的成交价。

他也预计，这一系列拍卖中，至少90%的买家来自本地，包括新加坡公民和永久居民。