位于湖畔地铁站（Lakeside MRT station）旁的新私宅项目琉森嘉园（Lucerne Grand）将于星期五（9月18日）开放预览，并预计于10月3日（星期六）正式开售。

在单位售价和尺价方面，两卧房单位面积从624平方英尺起，售价149万8000元起跳，相当于每平方英尺2400元起；三卧房单位面积从883平方英尺起，售价198万8000元起跳，相当于尺价2251元；四卧房优质单位面积从1152平方英尺起，售价278万8000元起跳，尺价从2420元起。

综合计算，项目入门平均尺价预计落在2251元至2420元区间。

发展商城市发展（CDL）星期三（9月16日）发文告指出，琉森嘉园位于湖畔道（Lakeside Drive），属于中央区以外少见的混合用途项目。项目由五座17层高的住宅大楼组成，共提供570个私宅单位。大楼一楼设有商业区琉森坊（Lucerne Galleria），将引入超市、餐饮及零售店面，为居民提供即时的便利服务。

裕廊湖区（Jurong Lake District）作为新加坡在市中心以外最大的商业区，近年有不少新项目推出。例如在同地段附近的水岸华庭（SORA）于2024年7月开售，平均发售尺价约为2160元，开售首个周末售出约23%单位。位于裕廊东地铁站旁的综合发展项目聚鼎（J’den）于2023年11月开售时，平均发售尺价达2451元，开售首日即售出88%的单位。

大亨房地产网站首席研究员麦俊荣接受《联合早报》采访时说，相较于纯住宅性质的项目，琉森嘉园不仅直通东西线的湖畔地铁站，还附带一楼商业裙楼，预计将对同区的政府组屋提升者及看好裕廊湖区发展前景的投资者具有相当强的吸引力。

他也指出，由于今年8月份没有任何新私宅项目推出，上周有昂宝苑（Amberwood at Holland）开始预览，相信即将推出新项目的发展商会密切关注昂宝苑的市场反应与买气走势，作为后续新盘定价与推盘节奏的重要参考。

城市发展集团总裁郭益智表明，公司非常高兴在裕廊区域转型升级的关键时期推出琉森嘉园。项目拥有直通湖畔地铁站的优越地理位置，且紧邻裕廊湖区与裕廊湖花园，为买家提供兼具便利交通与自然景观的独特居住体验。

在建筑与环境设计方面，琉森嘉园借鉴了瑞士阿尔卑斯山小镇琉森的自然风貌，融汇欧洲山峦意象与湖畔休闲生活。此外，该项目与商业区琉森坊均荣获建设局（BCA）颁发的绿色建筑标志白金超低能耗（BCA Green Mark Platinum Super Low Energy）认证。

琉森嘉园的销售展厅设于园景路（Yuan Ching Road），靠近湖畔地铁站。项目预计在2031年12月7日取得临时入伙证（TOP）。