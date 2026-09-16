人工智能（AI）笔记公司Plaud承诺在新加坡投资至少2000万元，用于扩大工程、产品开发及区域运营规模。公司表明，这一举动巩固了新加坡作为集团在本区域实现创新与增长的长期枢纽地位。

Plaud星期三（9月16日）为它新设立的区域总部揭幕。数码发展及新闻部兼保健卫生部政务部长拉哈尤出席了仪式。

新总部位于滨海湾金融中心（MBFC），办公面积达1万5000平方英尺，容纳了工程、产品、客户对接、运营、市场营销以及商务等职能部门的团队。

Plaud今年6月宣布，在新加坡投资1000万元。这个新的投资额是当初承诺的两倍。

拉哈尤在揭幕仪式上说：“对我们而言，AI是一项战略机遇。它既能增强我国经济的竞争力，又能为企业创造新可能，并为民众带来更好的机遇。”

她也指出，新加坡将日益增强的AI能力与深厚的工程技术优势相结合，从而开发出面向未来的新产品与解决方案。“我们致力于将新加坡打造成为一个让全球企业能够针对本地区乃至全世界，开发、测试并推广AI产品的基地。”

公司创办人许高指出，由于亚洲的语言和文化环境多元化，发展能够理解语境和意图的AI极具挑战性。“新加坡汇聚了这种多样性。如果能让AI在这里实现自然的交互体验，那么它在世界任何地方都能做到这一点。”

新加坡是Plaud在除日本和中国大陆以外的12个市场中的运营基地。这些市场还包括澳大利亚、香港、印度、印度尼西亚、马来西亚、新西兰、菲律宾、韩国、台湾、泰国和越南。

Plaud主要业务包括穿戴式录音设备，以及相搭配的AI软件，每年签订费约为130元到350元。它早前获评级机构欧睿国际（Euromonitor）评选为全球销量最高AI笔记设备。不包括中国和日本的亚太区，目前是Plaud第三大市场，次于美洲和欧洲。

这家拥有中国背景的企业，总部设在美国旧金山。自2023年推出首款卡片式AI录音设备以来，产品已销往全球170个国家。