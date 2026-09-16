东南亚地区经济未来10年料保持增长势头，包括新加坡在内的六大经济体，整体平均年增长率预计达4.8%。不过，各国增长步伐不一，其中越南的增长率超过6%，新加坡则稍微落后。

贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期三（9月16日）在星展集团举办的一场对话会上说，当邻国繁荣发展时，新加坡也会从中受益，整个区域须实现共赢，才能保持增长势头。

与此同时，他坚定看好亚细安的发展前景，并指亚细安内部各经济体的增长速度虽有差异，但不代表一体化进程停滞不前，也不意味着各经济体的发展相互对立。

在陈诗龙看来，亚细安的独特之处在于，尽管各成员国保持独立，但在区域和对外层面却有高度一致的理念。“因此，关键是如何继续构建并加强这种紧密交织的合作。”

他还说，地缘政治格局正经历剧烈动荡，亚细安宛如一片相对平静的绿洲。

“我们不仅拥有安宁、和平与稳定的环境，更是一个经济多元化的地区。对于许多有意来这里发展的人来说，我们展现出极具吸引力的增长潜力和投资机遇。”

根据星展集团、贝恩公司（Bain & Company）和咨询公司Vriens & Partners星期三共同发布的研究报告，在东南亚六个经济体中，越南处于领先地位，未来10年的年均增长率达6.2%；菲律宾、印度尼西亚增长并驾齐驱，马来西亚、新加坡和泰国的年均增长率则低于5%。

陈诗龙说：“一些增长较快的经济体能吸引更多外国直接投资流入，更多公司在这里设立区域总部，并做出重大投资决策。这将对周边经济体产生乘数效应。”

他说，自己不太关注各国增长速度的差异。关键在于如何确保那些发展较快的国家，能够与其他经济体和周边国家实现融合，从而带动它们共同发展。

新加坡成外资主要落脚点

报告指出，新加坡吸引流入区域超过60%的外国直接投资，这得益于新加坡作为金融、半导体和生物医药制造枢纽的地位。

但陈诗龙认为，吸引这些外国直接投资只是一个阶段，资金最终也会流向区域其他经济体。

他补充说，新加坡并非资本最终目的地，反而更像是一个连接点，让企业在新加坡设立区域总部，之后再将业务拓展到整个区域。

“这确实是一种双赢的伙伴关系，整个地区都须实现共赢。只有当我们的邻国繁荣发展，我们才能继续保持这种势头。”

另一方面，陈诗龙也提到，亚细安在可再生能源方面蕴藏巨大潜力。一些有丰富自然资源的国家可整合资源，将产生的经济效应惠及其他经济体。

他希望亚细安电网（ASEAN Power Grid）在2045年能实现全面互联，但要达成这个目标，需要建立一个区域构架。