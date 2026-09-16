位于经禧路的永久地契私人住宅项目迎运园（Trendale Tower）重新推出市场求售，要价保持1亿6800万元，约为容积率每平方英尺2248元。

负责这个项目公开招标集体出售的莱坊新加坡（Knight Frank Singapore）星期三（9月16日）指出，位于黄金第9区的迎运园，获市区重建局（URA）支持可发展为二级服务公寓（Serviced Apartment 2）。迎运园位于乌节路与纽顿交汇处，提供结合“发展销售”（build-to-sell）与“长住型服务式住宿”的独特发展机遇。

它说，迎运园集售的这个要价，已计入阳台7%的额外总楼面面积。

迎运园地址是经禧路79号（79 Cairnhill Rd），楼高20层，共有18个公寓单位。它占地约2万1709平方英尺，经查证总楼面约7万2691平方英尺，反映现有容积率约为3.348倍。在市建局2025年总发展蓝图，这块地规划为住宅用地，容积率2.8倍。

迎运园曾在2018年推出集售，当时要价为1亿6352万元，但没人竞标。2022年8月，迎运园再次推出求售，要价为1亿7800万元，也无人问津。2022年12月它再次招标求售，要价虽然下调5.6％至1亿6800万元，还是无人问津。

莱坊新加坡星期三指出，买家可将这个地段重新发展为全新的精品豪华住宅项目以供出售，或探讨发展“二级服务公寓”项目的可行性。二级服务公寓是市建局于2023年12月推出的一种长住型服务住宿概念，允许投资者保留整栋住宅楼，以获取经常收入并实现长期资本保值。

这次公开招标将于10月23日（星期五）下午3时截止。

莱坊新加坡高级董事谢立达说：“迎运园为有意进场的买家提供了一个抢占先机的良机，率先布局于这一正经历快速复兴活力的地区。我们预计，迎运园将吸引住宅发展商，寻求持有整栋永久地契房地产以实现财富保值及获取经常收入的私人投资者和家族办公室，以及日益增长的长住型服务住宿领域的运营商。”