面对“正在变化的竞争环境”，挂牌公司优创康智（UltraGreen.ai）星期三（9月16日）透露，它仍将继续专注维持它在美国的市场地位（份额或占有率），并且正在与当地的分销合作伙伴“积极接洽”。

过去一个月来，由于传出它在美国市场遭遇来自印度的仿制药厂商的竞争，并被分析师大幅下调盈利预测，导致股价在这期间累计大跌55％，星期三闭市报0.555美元，远低于去年底它首次公开售股的1.45美元发售价。

分析师预计，印度药厂Zydus的竞争将带来价格压力。据美国食品与药物管理局（FDA）的估算，单一仿制药竞争者可令价格下降约30%，当市场上有五家仿制药竞争者时，价格跌幅则接近85%。

优创康智星期三在通过新交所发布的文告中说，由于相关商谈仍在进行中，公司无法就定价事宜或商业安排发表评论。

这家刚在去年12月初于新交所主板上市的手术用荧光剂靛氰绿（ICG）供应商，将在10月29日股市开盘前发布第三季业务报告。

它星期三还指出，在注重美国市场的同时，公司也继续推进更广泛的增长战略，包括拓展在欧洲、中东及亚洲的业务，以及加强它的影像与软件战略。

优创康智是全球最大的荧光剂靛氰绿供应商。它也生产及销售医用影像系统，并配合荧光剂靛氰绿推出软件与数据平台，辅助医生进行手术。

它指出，“这些举措旨在巩固公司在荧光引导手术生态系统中的地位，涵盖荧光显影剂、影像技术、软件及数据等领域，并逐步拓展新的经常性收入来源。

“公司将在2026财年第三季业务汇报中，进一步披露业务表现、美国市场的业务进展以及上述战略举措的推进情况。”