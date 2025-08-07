五名企业家获得2026年安永年度企业家（EY Entrepreneur Of The Year）新加坡奖项，其中一人将代表新加坡，与来自全球近50个国家的企业家，角逐2027年安永全球年度企业家奖。

安永星期三（9月16日）宣布安永年度企业家奖的五名获奖者，他们是：昇菘集团联合创始人兼总裁林福星、领创集团（Advance Intelligence Group）联合创始人、董事长兼首席执行官陈斓杰、Silicon Box公司联合创办人兼首席执行官韩丙濬博士、Valency International联合创始人兼主席贾因（Praveen Kumar Jain），以及YouTrip联合创办人兼总裁朱颖德。

这五名获奖者来自金融科技、消费产品与零售、先进制造，以及大宗商品与农业等领域。

他们由独立评审小组从超过50份提名中选出，评判依据包括创业精神、成长、使命和影响力这四个方面的表现。

评审小组主席、新加坡企业发展局主席李全德说，无论是推动前沿技术发展、扩大金融服务覆盖面、强化供应链，还是重新定义日常消费体验，获奖企业家都以创业精神、发展势头、使命感和影响力给人留下深刻印象。

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他说：“他们之所以脱颖而出，不仅在于他们的成就规模，更在于他们明确的目标、对可持续增长的远见、应对挑战的韧性，以及他们持续为各行业、员工和社区带来的积极影响。重要的是，他们正在打造成功企业，这些企业有助于巩固新加坡作为创新与企业领导力中心的声誉。”

最终获选代表新加坡参赛的企业家将于11月25日的安永年度企业家颁奖晚宴上揭晓。副总理兼贸工部长颜金勇将担任颁奖嘉宾。