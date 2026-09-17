美国联邦储备局三年来首次加息，美股星期三（9月16日）在议息结果公布后仍小幅上涨，随后在美联储主席沃什的记者会上回吐涨幅，三大股指最终收低。

美联储把联邦基金利率目标区间调高0.25个百分点至3.75%至4%。此外，美联储点阵图显示，年内可能再加息一次。

星期三晚上，标普500指数跌0.4%，道琼斯工商跌1.2%，纳斯达克微跌不到0.1%。

国际油价也回落。布伦特原油期货跌2.7%，闭市报每桶105.83美元。

亚洲股市星期四（17日）开市前承压，香港、韩国和澳大利亚股指期货均预示低开。

新加坡海峡时报指数星期三微跌0.1%，闭市报5635.41点。

以下是星期四可关注的股票：

1）网络安全和网络性能产品分销商Multi-Chem星期四开市前申请即时停牌，以待发布消息，但没有透露消息内容。Multi-Chem星期三闭市报4.34元，起2.36%。

2）美国汉普郡联合房地产信托（United Hampshire US REIT）星期四宣布，已完成出售位于马萨诸塞州的BJ’s Quincy房地产；脱售于美国时间星期三完成，脱售价为3400万美元（约4328万新元）。脱售价比资产账面值高0.9%，也比独立估值高4.9%。

信托说，脱售净收益可用于偿还现有债务、资本开支、潜在收购及其他一般企业用途。信托星期三闭市报0.485美元，跌1.02%。

3）日本餐饮业者FIH集团（Food Innovators Holdings）星期三宣布，全资子公司拟以7000万日元（约58万3000新元），收购马来西亚餐饮公司Daruma Syokudo的全部股权。Daruma Syokudo目前与FIH集团合作，在马来西亚经营官兵卫（KANBE）拉面品牌的餐厅，双方各分得一半利润。

收购完成后，Daruma Syokudo将成为FIH集团的间接全资子公司。交易仍须完成股权转让手续，并获得目标公司的批准。公司最后成交日期为8月18日，成交价为0.115元。

4）莱佛士教育（Raffles Education）星期三公布，全资子公司Raffles K12已支付约390万令吉（约123万新元），以履行与马来西亚建筑公司Pembinaan Mitrajaya之间一宗涉及六项合约的仲裁案中，四项合约的最终裁决。

莱佛士教育说，Raffles K12将抗辩有关执行申请，集团仍在评估事件对财务的影响。莱佛士教育星期三闭市报9.3分，股价无变动。

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