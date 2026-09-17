截至8月31日，约16万3000名新电信优惠股持有人已经卖出股票，占所有持股人的27%，相当于每四人中有一人卖股。

新电信和中央公积金局星期四（9月17日）发布最新资料时透露，持有人合计卖出约1亿8000万股，同样约占优惠股总数的四分之一。

卖股人数较4月底增加约8万

截至4月底，约8万3000名或13%的持有人已经卖股。换言之，四个月来卖股人数增加约8万，比率上升14个百分点。

在已经卖股的持有人中，超过六成没有个人中央托收（CDP）户头，相当于每五人中超过三人。

想出售股票的持有人可在11月18日前售股，11月19日至20日新电信会暂停交易。

选择继续持股的投资者无须采取行动，未售出的优惠股将于11月21日从公积金局转入他们名下的个人或指定中央托收户头。

优惠股转移安排及售股方法，可参阅过往《联合早报》的报道。

邮局、热线及护联局支援持有人办理优惠股相关事宜

本地36家邮局已处理超过11万7000宗现场咨询和交易。优惠股热线1713则接到超过1万5000通电话，平均每天约120通。

此外，护联局已上门探访超过1万1000名可能不熟悉数码科技的年长持有人。

新电信和公积金局说，截至目前，没有人因与优惠股转移计划有关的骗局蒙受金钱损失。

不过，当局提醒公积金会员继续保持警惕，以免诈骗分子捏造与优惠股有关的说法行骗。

新电信优惠股持有人须知

1. 如何确认有没有个人中央托收（CDP）户头？

答：可用Singpass登录官方SDS网站查询。

2. 没有CDP户头，需要特别开设吗？

答：除非计划买卖其他股票，否则不必开设。若打算将新电信优惠股转入CDP户头，但目前没有户头，须在2026年10月15日前提交申请；若未及时启动，当局会自动为优惠股持股人开设“指定CDP户头”。

3. 什么是“指定CDP户头”？

答：这是专门用于持有和管理新电信优惠股的户头，不能用来买卖其他股票。优惠股及相关权益仍受公积金投资计划条例约束，股息会存入公积金普通户头；若出售股票，仍可选择现金领取。