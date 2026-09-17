刘洁敏：新加坡已有近100个AI卓越中心 须从交流走向实际应用
新加坡目前已有近100个人工智能卓越中心（AI Centre of Excellence），横跨金融和制造等领域。数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏指出，建立AI能力只是第一步，关键是企业能否把技术转化为实际应用，为企业创造价值，并为员工带来良好工作。
刘洁敏星期四（9月17日）出席首届SG AI Xchange大会，并在致辞时指出这点。大会是由新加坡经济发展局、晶片制造商格罗方德（GlobalFoundries）和新加坡理工大学（SIT）联合主办，并与Lorong AI合作举办。本次活动的主题聚焦先进制造领域。
刘洁敏指出，她注意到有一部分职场人士和年轻学生对AI持抵触情绪。“他们担心AI会夺走许多工作机会，甚至扼杀他们的职业理想；他们还将AI的应用与全球范围内有目共睹的环境破坏联系起来。这些情绪不容忽视，它们是真实存在的感受。”
她强调，政府在AI发展的过程中并非盲目行事，而是致力于将这项技术用于造福社会。“只有当AI能为工人带来更好的工作机会，或能为民众提供更优质的服务时，我们才会积极推动应用。”
刘洁敏也认为，AI必须能在企业运作中有实际的效应。以制造业为例，AI必须在生产一线发挥作用。“真正的关键不在于AI解决方案是否可行，而在于它是否足够可靠，能够融入企业的日常运营之中。
许多员工在企业的AI转型中感到困惑和焦虑。刘洁敏因此要求公司的管理层在对待员工时，尽可能保持高度透明。
“如果确实有自动化方面的计划，请告知员工可能发生的情况，以及适合他们的再培训方案；如果业务前景不容乐观，也请如实相告；否则，他们可能会误以为所有的转型举措和努力都是由AI驱动的，而事实往往并非如此。”
新加坡近年来加快吸引企业在本地设立AI卓越中心，自2024年以来，已有近100个AI卓越中心在我国成立，涵盖科技企业以及制造、金融和服务业等不同领域。
与采用现成AI工具有所不同，企业可通过卓越中心建立内部专业团队，自行研发专属AI方案，并把这些技术融入日常工作流程和产品。