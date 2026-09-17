新加坡目前已有近100个人工智能卓越中心（AI Centre of Excellence），横跨金融和制造等领域。数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏指出，建立AI能力只是第一步，关键是企业能否把技术转化为实际应用，为企业创造价值，并为员工带来良好工作。

刘洁敏星期四（9月17日）出席首届SG AI Xchange大会，并在致辞时指出这点。大会是由新加坡经济发展局、晶片制造商格罗方德（GlobalFoundries）和新加坡理工大学（SIT）联合主办，并与Lorong AI合作举办。本次活动的主题聚焦先进制造领域。

刘洁敏指出，她注意到有一部分职场人士和年轻学生对AI持抵触情绪。“他们担心AI会夺走许多工作机会，甚至扼杀他们的职业理想；他们还将AI的应用与全球范围内有目共睹的环境破坏联系起来。这些情绪不容忽视，它们是真实存在的感受。”

她强调，政府在AI发展的过程中并非盲目行事，而是致力于将这项技术用于造福社会。“只有当AI能为工人带来更好的工作机会，或能为民众提供更优质的服务时，我们才会积极推动应用。”

刘洁敏也认为，AI必须能在企业运作中有实际的效应。以制造业为例，AI必须在生产一线发挥作用。“真正的关键不在于AI解决方案是否可行，而在于它是否足够可靠，能够融入企业的日常运营之中。

许多员工在企业的AI转型中感到困惑和焦虑。刘洁敏因此要求公司的管理层在对待员工时，尽可能保持高度透明。

“如果确实有自动化方面的计划，请告知员工可能发生的情况，以及适合他们的再培训方案；如果业务前景不容乐观，也请如实相告；否则，他们可能会误以为所有的转型举措和努力都是由AI驱动的，而事实往往并非如此。”

新加坡理工大学校长蔡其昌教授（左起）、数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏、格罗方德新加坡业务主管陈耀光以及经济发展局执行副总裁彭明光出席星期四的SG AI Xchange。（谢智扬摄）

新加坡近年来加快吸引企业在本地设立AI卓越中心，自2024年以来，已有近100个AI卓越中心在我国成立，涵盖科技企业以及制造、金融和服务业等不同领域。

与采用现成AI工具有所不同，企业可通过卓越中心建立内部专业团队，自行研发专属AI方案，并把这些技术融入日常工作流程和产品。