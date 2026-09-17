数码经济伙伴关系协定（DEPA） 迎来第五个缔约方哥斯达黎加。各协议成员国今年7月于新西兰奥克兰举行的“投资与贸易前景伙伴关系”第二届部长级会议期间会晤，并见证哥斯达黎加获颁加入书。

DEPA缔约方智利、新西兰、新加坡和韩国，欣然欢迎哥斯达黎加成为协定的第五个缔约方，哥斯达黎加也是通过加入程序的第二个成员。

新加坡贸工部星期四（9月17日）发布联合文告宣布哥斯达黎加的成功加入，并指出哥斯达黎加加入DEPA的实质性磋商已于2025年1月结束，随后按照DEPA的加入程序完成所有法律程序。

协议缔约方的扩大，表明全球对高质量数码贸易规则与合作的关注度日益提高，同时也充分体现协议开放和包容的性质。

哥斯达黎加符合所有协定的高标准，它的加入将有助巩固协议，为缔约方提供更多在数码经济倡议方面的合作机会。

智利、新西兰和新加坡于2020年签署DEPA。韩国在2024年5月加入协定成为新成员。

哥斯达黎加于2022年12月正式提出加入申请，有关“加入工作组”于2023年10月成立，由新西兰任主席。