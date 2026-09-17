轰动全国的30亿元洗钱案中被充公的部分房地产，首场拍卖会中的七个房地产“全军覆没”，因竞标价未达保留价或无人问津，全部流拍。

负责这场拍卖会的为莱坊。莱坊拍卖与销售董事陈金香接受媒体询问时说，公司接下来根据卖方的政府有关当局指示处理这些流拍的房地产，有可能与最高出价的买家进行私下协议，或把流拍房地产重新推出市场拍卖。

这次的拍卖会于星期四（9月17日）在莱坊位于海洋金融中心（Ocean Financial Centre）的办公室举行，共推出格美华庭（Gramercy Park）和Sloane Residences共六个豪宅单位，以及新达城的一个办公单位拍卖。

其中有一个位于格美华庭的单位，相信原本登记在涉案人苏水明名下。这个四卧房单位的起拍价（opening price）为755万元，相当于尺价2839元，无人竞标出价。但有买家反向还价（counter offer price），从最开始的400万元，在相互竞价下升至670万元。但由于价格低于保留价（reserved price），这单位最终流拍。

另一个两卧房加书房的单位，起拍价为382万元，相当于尺价2957元。买家还价最高为375万元。虽然更接近单位的起拍价，却还是因低于保留价而遭流拍。

莱坊房地产拍卖与销售部主管陈智群告诉《联合早报》，拍卖会有房地产流拍是常见的事。他说：“这七个涉及30亿元洗钱案的项目，在拍卖前就引来市场的广泛关注与咨询。今天拍卖会固然有确切意向的买家，同时也不乏一些无意买房，只想凑凑热闹的买家。”

莱坊下一个拍卖会将于10月举行。陈金香指出，目前尚不确定拍卖名单，未知是否会有新一批涉及30亿元洗钱案的房地产会拍卖。