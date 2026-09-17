城市发展（City Developments Limited，简称CDL）将于9月28日开市前，公布战略检讨的结果。公司于星期四（9月17日）在新加坡交易所网站披露这事项。

城市发展总裁郭益智在今年2月27日公布集团2025财年业绩时，首次宣布这一检讨计划。

他说，公司正展开战略检讨，以审视增长战略、投资组合和资本配置。

他当时说：“为实现股东回报最大化，我们正积极审视公司增长战略、投资组合结构以及资本配置等优先事项。”

郭益智之后在4月常年股东大会上，透露公司已聘请全球咨询公司Teneo负责战略检讨工作。

他在大会上回答提问时指出，公司去年曾经历一些困难，包括地缘政治紧张局势，以及公司内部存在的一些纠纷和问题。 “所以我觉得现在是时候聘请一家公司来推进我们的战略调整了。”

城市发展去年曾爆发严重的家族内斗事件，引发投资者对该公司企业治理的担忧。

分析师普遍认为，这次检讨可能包含资本循环框架，并确定集团建立轻资产平台等方面的计划。

城市发展星期四闭市股价上涨11分或1.37%，报8.14元。