瑞联（橙易—宜迪）集团总裁沈振伦辞去总裁职务，并可能重回房地产咨询领域。他的总裁职位将由副总裁郭建廷暂时担任。

沈振伦接受《联合早报》访问时说，他在任时，促成了多项战略合作，集团也经历了品牌重塑及合并，这不是每个总裁都会经历的。

“我认为，现在是时候把工作重心放在我的强项和兴趣上。我很怀念能与客户的互动交流，以及担任总裁前的日子。”

沈振伦原是戴玉祥产业咨询公司（Edmund Tie & Company）总裁。公司去年1月更名为ETC（宜迪产业咨询公司），接着在2月与橙易（OrangeTee）合并为瑞联（橙易—宜迪）。

沈振伦在业界有20多年的深厚资历，曾在世邦魏理仕（CBRE）和仲量联行（JLL）担任房地产研究员和估价工作。他在短暂担任戴玉祥产业的副总裁后，于2021年升任为总裁。

他在10月31日会正式卸下总裁职务。

瑞联发言人受询时说，董事会尊重并接受他的辞呈。集团也已安排副总裁郭建廷暂时领导瑞联。集团企业总监黄丞勋则负责管理宜迪。

发言人说：“集团的战略方向和首要任务保持不变，我们会在合适的时机宣布新的领导架构。”

郭建廷自2024年1月起担任橙易总裁。他的业界经验丰富，曾在橙易从事业务发展工作。