新加坡工商联合总会（SBF）发布的2026年全国商业调查发现，随着技能缺口持续扩大，企业正纷纷采取“技能优先”的招聘策略，加大培训投资，并重新设计工作岗位。

工商总会星期三（9月16日）发布调查结果时指出，企业面对的技能短缺问题日益严重。2026年，有41%的受访企业表明难以招聘到具备相关技能的人选，使这个挑战跻身五大人力挑战之列。

面对这一挑战，企业在招聘时也逐渐超越传统的资历要求，已有84%的受访企业全面或部分采用“技能优先”的招聘模式，这一比率高于2025年的72%。

企业也在加大培训投资，71%的企业在过去一年中对员工进行了培训、技能提升或技能重塑，这高于2025年的66%。然而，非正式培训仍占据主导地位，劳动力技能规划在很大程度上仍处于被动应对状态。这表明企业在将技能发展与长期转型目标相结合方面，仍有进一步提升的空间。

人力成本上升依然是首要挑战，占比从2025年的63%升至2026年的68%。与此同时，外籍人力限制已成为企业面对的第二大人力挑战（47%，上升2个百分点），这促使企业进行更广泛的劳动力结构调整。

工商总会执行总裁郭柄汛说：“新加坡企业正积极重新审视人才招聘、培训与部署方式。随着雇主日益看重实际能力而非纸面资历，技能正成为招聘领域新的‘硬通货’。

“尽管越来越多的企业在培训方面加大投资，但若要产生实质成效，培训必须与业务转型更紧密地结合。与此同时，外籍人力受限的情况正促使企业增加聘用本地员工、加快自动化进程，并针对人工智能赋能的劳动队伍重新设计工作岗位。

“当前的重中之重，是协助企业将劳动力投资转化为推动竞争力与增长的引擎。”

工商总会是在2026年7月1日至8月1日进行这项全国商业调查（人力与工资版本），以了解新加坡企业在不断变化的经济格局中的需求、关注及优先事项。共有511家企业接受调查，85%为中小企业，15%为大企业。