新加坡挂牌公司多元科技（Multi-Chem）的首席执行官符传财和首席营运官韩洁云（译音，Han Juat Hoon）被贪污调查局问话，需提供保释，护照和手机也被没收。符传财和韩洁云都是公司的执行董事。

多元科技董事会审计与风险委员会（下称委员会）星期四（9月17日）深夜在提交新加坡交易所的文告中透露这个消息。但委员会并没透露两人被问话的日期。

委员会是获韩洁云告知此事，并得知集团另两名涉及销售的资深员工也被贪污调查局问话，目前还不知道他们的护照和手机是否被没收。

委员会澄清，由于当局还在调查，委员会无法核实信息。

此外，委员会获悉贪污调查局造访了集团的办公场所，并要求提供与集团相关的若干文件，其中包括集团自往年至今的特定账目资料、涉及集团员工及集团某供应商相关人员的索赔文件，以及一份与那家供应商有关的协议。

委员会目前正寻求有关执行董事提供关于被问话的进一步信息、调查的实质内容以及贪污调查局采取的其他行动。

根据多元科技的网站，集团通过子公司M.Tech Group，从事信息技术产品分销业务。M.Tech是区域领先的网络安全与网络性能产品增值分销商。目前，这是集团的主要业务，占集团营收的超过99%。

多元科技的股票星期四暂停交易，星期五（18日）将恢复交易。它的股价自8月11日以来的一个多月内累计猛涨14%，星期三（16日）闭市报4.34元。