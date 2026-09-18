美国人工智能（AI）公司OpenAI星期四（9月17日）推出面向律师事务所和法律科技公司的Astra for Law平台。

OpenAI说，Astra for Law以GPT-6 Astra模型为基础，并配有美国判例、法律条文和监管条例等资料的搜索索引。律师可用它进行法律研究和拟写法律意见，法律科技公司也可利用它开发相关应用程序。

OpenAI说，Astra for Law初期将通过名为Trusted Access的特别计划，先向部分美国律师事务所开放。

科技巨头早纷纷入场 布局法律AI服务

其实OpenAI并非首家进军法律服务市场的公司，其他科技巨头早已布局这一领域。

谷歌在2026年8月升级面向法律从业者的Gemini Enterprise企业服务。

汤森路透（Thomson Reuters）也在8月推出面向专业工作的AI模型Thomson 1.0。这家拥有路透社和法律研究数据库Westlaw的公司说，这个模型采用开源技术开发，并使用数十年来积累的法律研究内容训练。

人工智能公司Anthropic从1月起，陆续推出利用Claude AI助手协助律师工作的工具。