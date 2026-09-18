创值科技（Addvalue Technologies）计划把星间数据中继系统（Inter-Satellite Data Relay System，简称IDRS）业务分拆到美国上市。按计划，上市后公司仍会间接持有新公司至少70%的股权，相关财报也会并入集团综合财报。有股东担心，这会让集团其余业务更难单独评估，并追问战略投资者如何参与。

公司星期五（9月18日）公布答复，特别股东大会将在9月24日举行，股东将表决这项计划。

IDRS业务由创值科技的间接全资子公司Addvalue Solutions（AVS）经营。公司计划设立新控股公司持有AVS，并让控股公司在纳斯达克或纽约证券交易所上市。

公司说，分拆旨在让市场分别评估集团各项业务和资产，减少集团估值被低估的可能。

不过，股东担心，IDRS业务分拆后仍会并入集团财报，加上美国和新加坡的会计准则不同，投资者会更难看清其余业务。

创值科技说，集团会继续公布综合财报，并考虑是否补充披露其余业务资料。不过，是否披露及披露哪些资料，须符合会计准则和监管要求，也要顾及商业敏感性。

分拆后的新集团日后可视情况委托创值科技旗下全资子公司Addvalue Innovation（AVI）开发和制造IDRS终端。相关工作会列入集团其余业务的相应分部，内部交易不会重复计入集团综合财报。

股东也问战略投资者如何参与、能为IDRS业务带来什么。公司说，可能寻找在商业航天、卫星通信、地球观测、国防和资本市场等领域有经验、能力或人脉的投资者或伙伴。

不过，公司回应说，售股结构、定价、发股数量和筹资额都未敲定，现阶段尚无法确认战略投资者会否参与首次公开售股，或在上市后参与其他交易；公司也不保证最终能找到或选定合作方。

截至星期五午盘，创值科技股价报0.200元，涨1.52%。