副总理兼贸工部长颜金勇将于9月19日至22日，出席在菲律宾马尼拉举行的第58届亚细安经济部长会议（ASEAN Economic Ministers’ Meeting，简称AEM）及相关会议。

贸工部星期五（9月18日）发文告说，会议将重点讨论如何在全球经济不确定性加剧之际，深化亚细安经济一体化，并增强区域韧性和竞争力。

在亚细安经济部长会议上，各国部长将检讨菲律宾担任2026年亚细安轮值主席国期间各项重点工作的进展，包括贸易与投资、能源转型，以及加强数码经济、人工智能（AI）和可持续发展等新增长领域的合作。部长们也将讨论《亚细安货物贸易协定》（ATIGA）、《亚细安服务贸易协议》（ATISA）等重要经济协定。

此外，亚细安各国部长也将同澳大利亚、加拿大、中国、香港、印度、日本、新西兰、韩国、俄罗斯、瑞士、英国、美国和欧盟的代表举行会议，检讨现有经济合作，并探讨如何加强亚细安的对外经济伙伴关系。

颜金勇将在此次会议期间，同其他国家和经济体的对口官员举行双边会谈。贸工部官员将陪同出访。