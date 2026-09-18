凯德投资（CapitaLand Investment）拟进军香港学生宿舍市场，据市场消息称，集团计划以23亿港元（约3亿7400万新元）收购香港西区宜必思香港中上环酒店，并将酒店改建为学生宿舍，作为雅诗阁（Ascott Limited）旗下居住业务在香港扩张的首个项目。

根据亚洲房地产信息网站明天地（Mingtiandi）报道，凯德投资将向晋逸酒店管理集团（Butterfly Hospitality Group）收购这个拥有550间客房的宜必思香港中上环酒店（Ibis Hong Kong Central and Sheung Wan Hotel）。《联合早报》已向凯德投资发出询问。

据报道，这是凯德投资自2014年以5亿8000万港元收购位于上环的The Mercer服务式公寓以来，在香港进行的首宗大型收购。若完成，这项交易将是近年香港学生宿舍领域最大宗收购项目之一。

这个酒店位于香港上环德辅道西28号，可步行至西营盘地铁站，前往香港大学仅一个站地铁。酒店楼高34层，占地约1万4580平方英尺，并于2012年落成，地契年期为999年。

以交易价计算，这个房地产的每平方英尺售价约1万零552港元，每间客房的收购价则略低于420万港元。

根据报道，酒店预计改以雅诗阁旗下专注中国市场的Adoor品牌运营。Adoor主要提供面向专业人士和学生的长住公寓。

香港学生宿舍市场近期受到投资者关注

近年来，随着香港大学调整招生政策，加上部分中国大陆学生对赴美国求学的意愿受到影响，学生宿舍市场受到房地产投资者关注。

香港地产代理中原地产去年估计，2027至2028年期间，香港大学的海外学生人数将达到约6万7800人，其中约5万人可能需要校外宿舍。

香港酒店改建为学生宿舍的交易持续增加，投资者看好海外学生人数增长所带来的宿舍需求。

今年7月，京东（JD.com）旗下公司以7亿5000万港元向香港发展商远东发展有限公司（Far East Consortium International）收购九龙的海景丝丽酒店（Silka Seaview Hotel），并计划将酒店改建为学生宿舍。

此外，今年第一季，中原投资管理以15亿港元收购九龙城富豪东方酒店（Regal Oriental Hotel），纳入旗下CampusOne Communities学生住宿平台。

同样在第一季，中国华润集团旗下房地产投资公司华润隆地以约9亿5300万港元收购悦品酒店（荃湾）（Hotel Cozi Oasis）。另外，Dash Living也以3亿6000万港元收购铜锣湾晋逸时代精品酒店（Butterfly on Morrison Hotel）。这两个酒店都将改建为学生宿舍。