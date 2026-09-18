新加坡金融管理局与中国央行于星期四（9月17日）在中国南宁召开第四次“中国—新加坡绿色金融工作小组”（China-Singapore Green Finance Taskforce，简称GFTF）年度会议，承诺进一步深化两国在可持续金融领域的合作，并拓展气候适应融资等新兴焦点领域。

金管局星期五（18日）发布文告显示，本次会议由金管局首席可持续发展官黄慧梅与中国央行研究局局长王信共同主持。来自新中两地监管机构及金融界的50多名代表出席，共同探讨工作组下各项联合倡议的推进情况。

在现有合作的基础上，双方同意扩大两国可持续金融分类目录的互操作性，将原有的绿色活动关系进一步延伸至转型活动。此外，会议也探讨推动发行绿色熊猫债券，以及利用金融科技手段促进可持续融资解决方案的落地。

面对日益严峻的气候挑战，本次会议重点聚焦了生物多样性信用、气候韧性与适应保险解决方案，以及跨境碳市场互联互通等前沿议题。与会代表就如何运用保险机制与创新型混合融资（blended finance）结构，有效引导私人资本投入可持续发展项目交换了意见。

工作组在会议期间还举办了由业界主导的气候适应与韧性圆桌讨论会，重点关注气候韧性基础设施建设。业界代表分享了管理实体气候风险的实务经验，并共同探讨如何为适应与韧性项目建立可行的商业盈利模式，从而吸引商业资金的参与。

金管局首席可持续发展官黄慧梅在会上指出：“随着气候风险跨越国界，在可持续金融领域的合作对两国经济体和金融体系日益重要。绿色金融工作小组体现了金管局与中国央行共同深化双边合作的决心，双方正通过工作组及气候适应融资等新领域，汇聚监管机构与业界力量，共同探索切实可行的解决方案。”