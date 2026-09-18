新加坡大型发展商城市发展（City Developments）即将公布它的战略检讨结果，预料涉及公司的多个非核心资产，以及它们的剥离目标与时间表的明确说明。

管理层也预计宣布有关提高派息和股票回购的计划，以吸引投资者。企业治理专家则说，公司董事会内部的制衡或仍存在问题，出售资产、推动资本循环和轻资产战略的长期影响也有待观察。

城市发展将于9月28日（星期一）开市前公布战略检讨结果，并于随后举行面向媒体和分析师的发表会。

华侨银行分析师王德清指出，账面价值约8亿元的英国旧有发展地块库存仍是集团的主要套现对象。但他认为，由于当地的利率前景不明朗，使资产出售环境依然充满挑战。

兴业银行（RHB）分析师维杰（Vijay Natarajan）则预计，除了脱售资产，城市发展还可能通过私募股权基金或房地产信托基金（REIT）等方式拓展基金管理业务的计划，以提振公司的股本回报率。集团也可能通过提高分红和实施定向回购来提升股东回报。

他也关注城市发展的资本配置策略优化方案，这包括聚焦特定地域与资产类别，并加强新加坡的布局。

公司总裁郭益智是在今年2月的业绩发表会上宣布展开检讨，以审视增长战略、投资组合和资本配置。不过相关检讨的进度已经有所展延。

郭益智曾在今年4月的常年股东大会上说，5月召开大型战略会议以进行讨论并完善，争取最晚到6月底公布这项新战略。

企业治理专家、国大商学院教授麦润田接受《联合早报》访问时表示，由于负责检讨的机构并非通过招标程序来拣选，他对于有关的专业资质或胜任能力有所疑虑。

负责本次检讨的咨询机构Teneo，它也曾协助城市发展私有化千禧国敦国际酒店。郭益智早前说，这个委任并没有经历正式的招标程序。

城市发展或须审视是否沿用家族管理模式

麦润田指出，相关的资本循环和轻资产模式合情合理，但他担忧公司是否会因此脱售一批优质资产（crown jewels）。“相关模式对城市发展的长远究竟是否有利，尚待观察。”

城市发展此次的检讨是郭益智与他的父亲、执行主席郭令明因公司控制权问题发生爆发冲突一年后宣布的。这起事件稍后已经平息，而郭益智则在今年4月称由于地缘政治和公司内部问题带来的影响，有关检讨“非常及时”。

麦润田认为，城市发展董事会目前由与郭益智立场一致的多数董事掌控，因此董事会是否具备充分的挑战职能，包括能否对集团战略提出有效质疑，值得关注。而从长远来看，城市发展也理应审视公司是否应继续沿用家族管理模式。

“或许投资者会因（检讨带来的）业绩或股价的改善、股息的增加等而感到宽慰，但我认为一些悬而未决的治理问题，最终可能会让他们付出长远代价。”

策略检讨时间表公布后，城市发展星期五开市时起近2%，报8.32元。股价随后回落，至发稿时报8.10元，落0.61%。