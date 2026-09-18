新科工程（ST Engineering）股价星期五（9月18日）开盘一度跳涨5%至10.70元，目前股价报10.48元，涨幅收窄至2.85%。

据《商业时报》报道，高盛集团（Goldman Sachs）首次发布对新科工程的分析报告，建议“买入”，12个月目标价为13.20元。

在这之前，这家新交所挂牌公司的股价已下滑了一个月，从8月18日闭市的11.15元，已累计下跌6.1%。

高盛分析师预测的目标价，意味着新科工程有29.5%的上涨空间。他们预测，新科工程2025年至2029年的净利复合年增长率（CAGR）将达20%，增至17亿元。这远高于新科工程指引的13%长期增长率和彭博社调查取得的15%预测增长率。

高盛的乐观看法与晨星（Morningstar）星期四（17日）的报告成强烈对比。晨星维持“持守”建议，目标价为11.10元，认为虽然国际市场展望强劲，新科工程争取到的新国防合同，却没达到预期水平。

彭博社调查显示，12名分析师对新科工程的目标价共识是11.77元。