辉立Nova与乌兹别克商品交易所（Uzbek Commodity Exchange，简称UZEX）成立合资公司UZEX Global，为乌兹别克斯坦企业提供国际期货市场的交易渠道。

辉立Nova星期四（9月17日）发布文告说，这旨在连接乌兹别克企业与国际金融及商品市场。辉立Nova是辉立资本旗下公司。

乌兹别克斯坦企业客户初期可通过UZEX Global接入芝加哥商品交易所集团（CME Group）、洲际交易所（Intercontinental Exchange）及伦敦金属交易所（London Metal Exchange）等国际市场，交易与全球商品市场挂钩的期货合约。

文告说，UZEX Global结合乌兹别克商品交易所在当地的扎实基础和对当地商品市场的了解，以及辉立资本在国际金融市场方面的经验。

UZEX Global将采用辉立Nova的技术系统，包括交易平台、风险管理系统及后台系统，为交易、风险管理和交易后流程提供基础设施。

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辉立Nova首席执行官兼辉立贸易董事张赐政说，这是集团对乌兹别克斯坦的长期承诺，希望将UZEX Global发展为支持当地企业参与国际市场的机构。