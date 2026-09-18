受首席执行官遭当局问话的消息冲击，新加坡挂牌公司多元科技（Multi-Chem）星期五（9月18日）开盘后股价一度触发“熔断机制”（circuit-breaker），最终收跌38.71%至2.66元的两年多来最低位。全天成交量达92万8000股，相当于平日成交量的69倍。

《联合早报》星期五开盘前报道，多元科技董事会的审计与风险委员会星期四（17日）深夜在提交新加坡交易所的文告中透露，集团首席执行官符传财和首席营运官韩洁云（译音，Han Juat Hoon）被贪污调查局问话，需提供保释，护照和手机也被没收。符传财和韩洁云都是公司的执行董事。

委员会并没有透露两人被问话的具体日期，只透露从韩洁云处获悉此事，并得知集团另外两名涉及销售的资深员工也被贪污调查局问话。目前还不知道他们的护照和手机是否被没收。由于案件仍在调查中，委员会无法核实有关信息。

委员会也获悉，贪污调查局曾到集团办公场所，并要求集团提供多份相关文件，包括集团自往年至今的特定账目资料、涉及集团员工及一家供应商相关人员的索赔文件，以及一份与该供应商有关的协议。

委员会目前正寻求有关执行董事提供关于被问话的进一步信息、调查的实质内容，以及贪污调查局采取的其他行动。

根据多元科技的网站，集团通过子公司M.Tech Group，从事信息技术产品分销业务。M.Tech是区域领先的网络安全与网络性能产品增值分销商。目前这是集团的主要业务，占集团营收的超过99%。

周五开盘半小时跌幅逾40%

多元科技的股票于星期四暂停交易以待发布消息，星期五恢复交易时在开盘后首五分钟股价便因为暴跌超标（以五分钟内跌10%为上限）而触发“熔断机制”，随即进入五分钟冷静期。

新加坡交易所的“熔断机制”其实是“缓冲机制”，与国外一些股市的“熔断机制”或“涨／跌停板”略有不同，在冷静期内是价格波动受限但可继续交易，而非暂停交易。

在五分钟的冷静期过后，多元科技的股价继续面对巨大压力；开盘约半小时后跌幅便扩大到42.4%至2.50元，最终闭市报2.66元，处于两年多来最低位，单日跌幅高达38.71%。

此前，多元科技的股价在8月11日至9月16日的一个多月内累计猛涨14%至闭市报4.34元，如今突然被消息冲击出现大反转。