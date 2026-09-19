扬子江海事（Yangzijiang Maritime Development）宣布，集团近期已向多家中国船厂订购共24艘新船，预计在2028年至2030年间陆续交付。

集团星期五（9月18日）发布文告说，这批新船将按照国际船级社协会（IACS）的标准建造，并符合较高的技术与环保标准，同时拥有全面的环保节能功能。

这些新造船将通过股权共同投资，以及债务融资相结合的方式筹集资金。

此外，集团已签署另外16艘船舶的选择权协议，让集团在市场条件有利时保留进一步扩大船队的能力，同时以更审慎的方式扩充船队，并限制前期资本投入。

完成上述项目后，集团的新造船组合将增至98艘，包括已签署选择权的船舶。

扬子江海事执行主席兼首席执行官任元林在文告中指出，新船将进一步扩大、强化，以及更新船队组合，并有望提高未来盈利的可见度，同时创造长期增长机会。

任元林说：“新增24艘船显示集团对海事领域的信心，也反映集团将继续把握相关机遇，重点采用经过验证并符合环保要求的船舶设计，以满足海事行业日益受到环保法规，以及低排放转型影响的需求。”

此外，集团将继续积极评估租赁和转售机遇，以优化股东回报。

扬子江海事是新加坡交易所主板挂牌公司，由扬子江金融控股分拆旗下海事投资业务成立，去年11月以介绍方式上市，当时配售价为每股0.60元。公司股价星期五收报0.585元，上涨3.54%。