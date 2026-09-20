推进亚细安经济一体化的升级版《亚细安货物贸易协定》将提前在今年年底前生效，让本区域货物能更容易跨境流通，企业也能更便利地进入区域市场。

正在菲律宾马尼拉出席第58届亚细安经济部长会议（ASEAN Economic Ministers’ Meeting）及相关会议的副总理兼贸工部长颜金勇星期六（9月19日）在脸书发文，透露这进展。

他说：“亚细安的前进方向非常明确：我们将坚定团结一致，进一步深化区域内部的一体化，并加强与本地区以外的伙伴关系。”

亚细安秘书处资料显示，现行《亚细安货物贸易协定》（简称ATIGA）于2010年生效，升级谈判在2025年5月完成，同年10月签署。升级版ATIGA涵盖关税减让、削减非关税壁垒、简化海关流程等措施，为贸易提供便利，也有助推进亚细安经济一体化。

协定还须等所有成员国完成批准后生效。亚细安秘书处星期六说，各国正在为提前生效做准备。升级版协定原定于2027年6月1日生效。若提前至今年底前，将比原定安排早约五个月。

另一方面，颜金勇说，会议也为检讨《亚细安服务贸易协议》（简称ATISA）奠定基础，让亚细安服务贸易框架能跟上经济变化。

他还指出，亚细安部长们讨论亚细安数码经济框架协议（简称DEFA）需要一套明确的落实计划。这项协议将于今年11月签署，接下来把亚细安的数码经济目标转化为企业和消费者能实际受益的成果。

亚细安经济部长会议于9月19日至22日举行，贸工部上星期五（18日）发文告说，此次会议重点讨论如何在全球经济不确定性加剧之际，深化亚细安经济一体化，并增强区域韧性和竞争力。