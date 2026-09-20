30亿元洗钱案中充公的奢侈品首场网上拍卖，星期日（9月20日）晚间结束，全部337个拍品均已收到出价，若最高竞拍者都完成付款，落槌总额达111万5220元，较最高估价高出约54%。

根据《联合早报》计算，此次拍卖品中有296个拍品（88%）的落槌价高于最高估价，13个刚好达到最高估价，25个落在估价区间内，只有三个低于最低估价。

本场拍卖全部通过网上进行，由拍卖行Hotlotz操刀，不接受电话或委托出价。从9月7日开拍，为时近两周。

每件拍品都列出起拍价（opening bid）和拍卖前估价（pre-sale estimate），起拍价也是保留价。全部337个拍品均收到出价，即意味着所有拍品都达到了保留价。

二手奢侈品寄卖平台Luxury Evermore联合创始人田明川接受《联合早报》采访时说，这批拍品的落槌价远超他的预期，平均价格比二手市场行情高约30%至40%，几乎没转售获利空间。

譬如，第139号拍品是一只2021年的黑色迪奥羊皮超迷你戴妃包，预估价为2000元至3000元，最终落槌价冲到6500元。再算上20%买家佣金，买家实际要付7800元，比官网新包还贵2000元。

田明川认为，这场拍卖受到广泛媒体关注，一些竞标者可能未先核对品牌零售价，便在竞争中不断加价。此外本次拍卖也开放给海外买家，也是部分拍品价格走高的原因之一。

拍品由德勤新加坡代表政府出售，大部分存放在樟宜机场附近的高安全珍品及艺术品储藏中心Le Freeport。去年7月，警方委任德勤管理洗钱案相关的非现金资产。非现金充公资产变卖后的收益，将划拨给国家。

参与本次拍卖的新加坡买家李欣怡（35岁，商人）是香奈儿爱好者，她告诉《联合早报》，她看中第130号拍品，一款2019年浅米色小号经典双盖包，从4000多元一路跟价至8500元，但看到另一名买家出价9000元后，最终停手。

这款手袋最后共有23次出价，以1万元落槌，高于4000元至6000元的拍卖前估价。加上20%买家佣金后，买家须支付1万2000元。

南瓜包不断加时 最后21分钟竞拍价涨近九成

这款被称为“稀有的限量版”的手提包，是日本已故艺术家草间弥生与路易威登在2023年推出的合作系列中的限量版南瓜造型手提袋，也是此次拍卖备受关注的拍品之一。（海峡时报）

日本已故艺术家草间弥生与路易威登在2023年推出的合作系列中限量版南瓜造型手提袋，也是此次拍卖备受关注的拍品之一。

拍卖估价为1万2000元至1万6000元，最终以8万7000元落槌，约为最高估价的5.4倍。

本次拍卖中，如果有人在某件拍品结束前最后五分钟出价，竞标时间会再延长五分钟。竞价记录显示，这款包共有81次出价，尾段还不断“加时”；在最后约21分钟里，竞标价从4万6000元飙升至8万7000元，涨幅约89%。

佳士得资料显示，同款南瓜包在2023年12月以4万4100美元（约5万6000元）成交，当时创下路易威登手袋的拍卖纪录。随后在2024年9月又以15万1200美元成交，再度刷新纪录。

手提袋和配饰的拍卖结束后，珠宝拍卖场次会在来临星期天（27日）下午4时结束。首两场拍卖结束后，下来的场次还包括一场聚焦爱马仕手提袋，以及一场聚焦百达翡丽（Patek Philippe）、理查德米勒（Richard Mille）和劳力士（Rolex）等名表的专卖拍卖会。