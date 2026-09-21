经济环境充满不确定性之际，上星期五（9月18日）美国三大股指表现不一，纳斯达克指数、标普500指数分别上扬0.39%和0.17%；道琼斯工业指数则下滑0.18%。

投资顾问公司Horizon Investment Services首席执行官卡尔森（Chuck Carlson）说：“大部分投资者都因所有市场活动，而感到疲惫，于是采取较谨慎的立场。”

卡尔森也说：“许多投资者正努力弄清楚，长期来看美国联邦储备局可能采取的行动，会为股市、固定收益资产等带来什么影响。在这样的环境下，投资者不会采取任何明确的交易策略。”

继9月份按下升息键后，市场猜测美联储可能会在今年余下时间进一步升息。

据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，美联储在10月28日升息25个基点的概率为54.2%；12月升息至少25个基点的概率，则达到90%。

回看新加坡股市，海峡时报指数在上星期五挫跌0.08%或4.41点，报5656.11点。

以下是星期一（21日）可关注股票：

1）在凯利板的亚联盛控股公司（Accrelist）正初步讨论，出售子公司千禧业科技公司（Jubilee Industries）的股权。

千禧业科技公司也是在凯利板挂牌的企业。

亚联盛控股星期一在新加坡交易所发文件指出，上述交易的讨论仍在进行中，目前未签署任何协议，因此无法确保相关交易会落实或进行。

亚联盛控股在上星期五上涨3.23%至0.19元；千禧业科技公司股价也走高2.17%至4.7分。

2）随着房地产投资信托保荐人发生变更，新达信托（Suntec REIT）也进行战略检讨，包括出售在澳大利亚的资产以降低债务。

信托星期一发文告指出，将在澳洲启动177号Pacific Highway、21 Harris Street、477 Collins Street项目的出售程序。“相关资产的出售计划，受澳洲资本市场改善，以及投资者持续关注优质资产所支持。”

信托续指，成功出售资产后，信托的总杠杆率预计会降至40%以下，从而为信托未来收购机会、资本分派提供空间。此举也可缓解，澳洲高利率环境对盈利带来的冲击。

不过信托也说，目前无法保证，会签署任何具约束力的协议或进行任何交易。

谈及新加坡市场，信托指出，眼见宏观经济与政治局势稳定，加上新元相对强劲，信托会继续在新加坡寻找投资机会。

信托在上星期五涨0.73%至1.38元。

3）目前停牌的电子承包制造与分销商Incredible Holdings的一名独立董事，上星期五接受商业事务局和金融管理局问话，协助当局调查一宗涉及《证券与期货法令》的案件。

公司上星期六（19日）在新交所网站上披露说，这名董事上星期四（17日）接获两机构根据《刑事程序法典》第21条发出的指示，要求接受问话。

公司说，这起调查与公司事务有关。公司没有说明调查的具体事项，也没透露董事身份；当局尚未向公司提供进一步详情。

公司称将在事件有重大进展时，会另行公告。

4）扬子江海事（Yangzijiang Maritime Development）宣布，集团近期已向多家中国船厂订购共24艘新船，预计在2028年至2030年间陆续交付。

集团上星期五发布文告说，这批新船将按照国际船级社协会（IACS）的标准建造，并符合较高的技术与环保标准，同时拥有全面的环保节能功能。

这些新造船将通过股权共同投资，以及债务融资相结合的方式筹集资金。

此外，集团已签署另外16艘船舶的选择权协议，让集团在市场条件有利时保留进一步扩大船队的能力，同时以更审慎的方式扩充船队，并限制前期资本投入。

完成上述项目后，集团的新造船组合将增至98艘，包括已签署选择权的船舶。

扬子江海事上星期五上涨3.54%至0.58元。

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