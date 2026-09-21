随着房地产投资信托保荐人发生变更，新达信托（Suntec REIT）也进行战略检讨，包括出售在澳大利亚的资产以降低债务。

上述消息出炉之际，信托星期一（9月21日）早盘遇上卖压，截至早上9时40分，信托股价下滑1.45%至1.36元。

信托星期一发文告指出，将启动澳洲资产177号Pacific Highway、21 Harris Street、477 Collins Street的出售程序。“相关资产的出售计划，受澳洲资本市场改善，以及投资者持续关注优质资产所支持。”

在2025财政年，上述三项资产一共为信托带来约15%的净房地产收入（Net Property Income）贡献。

信托预计，成功出售资产后，总杠杆率会降至40%以下，从而为信托未来收购机会、资本分派提供空间。此举也可缓解澳洲高利率环境对盈利带来的冲击。

不过信托也说，目前无法保证，会签署任何具约束力的协议或进行任何交易。

谈及新加坡市场，信托指出，眼见宏观经济与政治局势稳定、商业房地产市场基本面依然良好，加上新元相对强劲，信托会继续在新加坡寻找投资机会。