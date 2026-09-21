本地超透镜制造商MetaOptics拟向美国私人投资公司White Lion Capital发行最多4000万份认股权证，为公司提供最高1000万美元（约1280万新元）的潜在融资，用于加快美国业务扩张及当地生产线建设。

在凯利板上市的MetaOptics星期一（9月21日）在新加坡交易所披露，公司已同总部位于洛杉矶的White Lion签订认股权证协议。White Lion是首家投资MetaOptics的美国机构投资者。

不过，这项安排并非White Lion承诺立即投入1000万美元。公司发行认股权证时不会取得任何资金，只有White Lion选择行使认股权证并认购新股后，MetaOptics才会收到款项。

此外，White Lion没有义务全数或部分行使认股权证，因此公司最终能否筹得资金，以及筹资金额和时间，仍存在不确定性。

根据协议，MetaOptics将向White Lion发行4000万份认股权证，每份可认购一股公司新普通股。行使价为每股0.30元，或行使日前一个交易日成交量加权平均价的90%，以较高者为准。这意味着行使价相对于当时市价的折让不会超过10%。

认股权证可在新交所批准等条件满足后行使，有效期最长为首次行使日起24个月。

若所有认股权证均按每股0.30元的最低价行使，公司预计可获得约1200万元总款项。其中，约80%拟用于扩大集团在美国的业务和运营，其余20%将用作一般营运资金。

MetaOptics计划利用资金支持美国客户在消费电子设备、共封装光学和光互连领域的项目，并在美国建立集团首条前端半导体制造生产线。

生产线将配备12英寸深紫外线浸没式光刻设备，用于大规模生产超透镜和相关模组。公司说，把超透镜设计、制造和测试能力落地美国，可拉近公司同当地客户的距离，也有助于公司争取大规模生产订单。

MetaOptics执行主席程章金说，公司不少重要客户位于美国，这些客户希望公司在美国拥有业务据点和量产能力，以证明公司有能力履行大规模生产订单。

MetaOptics目前正同数家美国晶圆代工厂合作，把公司的超透镜整合到对方的共封装光学设计中。公司设计的最小共封装光学超透镜尺寸为0.1毫米，并可扩展至采用玻璃基板的12英寸半导体光刻工艺。

消息发布后，MetaOptics股价上涨。截至星期一上午10时26分，股价涨3.03%，报0.34元。