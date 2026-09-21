截至今年3月底的2025财年，我国公共部门累计发行258亿元绿色债券，资金涵盖清洁交通、绿色建筑、废物管理，以及可持续水资源与污水管理四个绿色类别。

这和去年3月时的205亿元相比，增加了26%。

财政部星期一（9月21日）发布第四份《新加坡绿色债券报告》，披露截至2026年3月底的绿色债券发行情况，以及2025财年主权绿色债券资金的分配和相关项目预期环境效益。

其中，政府在2025财年拨出37亿元绿色债券资金，为裕廊区域线和跨岛线的扩建提供融资。

截至今年3月底，政府发行的绿色新加坡政府债券（基础设施）（Green SGS (Infrastructure)），累计已有93亿元资金分配到这两条地铁线，另有27亿元尚未分配，预计在2026财年底前全数拨给两条地铁线。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期一在领英发文说：“气候变化是当今面临的主要挑战之一。新加坡作为低洼岛国，加强韧性和建设可持续未来是‘需要’而非‘想要’。”

她说，最新发布的绿色债券报告不仅提供了绿色债券资金如何分配及相关项目完成后预期带来的实际影响，也体现政府对透明度和负责任绿色融资的承诺。

英兰妮也说，政府将继续强化新加坡绿色债券框架，并欢迎业界伙伴就如何让新加坡绿色债券成为全球投资者首选的绿色债券之一提出意见。