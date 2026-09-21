在淡马锡支持的Xora Innovation领投下，美国人工智能（AI）服务公司Hang Ten Systems（简称HTS）获得额外5300万美元（约6700万新元）的种子轮融资，使得公司的累计融资额达到8500万美元。

HTS星期一（9月21日）近期发文告指出，其他投资者包括英特尔（Intel）首席执行官陈立武、美光总裁兼首席执行官梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）等。

所获资金，会用来增强项目交付能力、扩大公司工程和咨询团队、持续开发AI相关平台等。

HTS为大型企业提供咨询、转型和AI应用服务。近期HTS已签署数项价值数百万美元的合同，涵盖咨询和开发服务。

Xora执行合伙人兼首席投资官菲尔·稻垣（Phil Inagaki）说，长期以来，企业技术一直是关键行业主要成本之一，企业难以安全、快速地将AI转化成具经济价值的项目。若要顺利部署，需要不同类型的合作伙伴。

“新加坡和更广泛地区的企业，也有类似的紧迫性，企业正竞相将AI部署到核心业务运营中。”