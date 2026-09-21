今年共有32家公司和六名个人在企业治理、股东价值提升、财务披露等方面表现杰出，星期一（9月21日）获得第21届新加坡企业奖（Singapore Corporate Awards）的表扬。

新加坡企业奖分为六个类别，并分别按照市值颁给对应的大型、中型和小型企业。其中，截至市值达10亿元及以上属于大型企业，介于3亿元到少于10亿元属于中型企业，而小型企业的市值少于3亿元。

吉宝（Keppel）和新电信（Singtel）成为今年的最大赢家，分别斩获四项大奖。其中，吉宝荣获大型企业组别最佳管理董事部金奖、最佳风险管理金奖及最佳年报银奖；吉宝总裁卢振华则获评最佳总裁。

新电信则斩获大型企业组别最佳投资者关系金奖、最佳年报金奖及最佳管理董事部银奖；新电信集团首席财务官蓝道义，则荣获最佳首席财务官奖。

悦榕控股（Banyan Tree Holdings）和长运集团（Tiong Woon Corporation），分别荣获中小型企业组别最佳管理董事部金奖；莎姆达拉（Samudera Shipping Line）总裁巴尼（Bani M. Mulia）及华中环球（Huationg Global）总裁黄健安，则分别获颁中小型企业最佳总裁奖。

这项年度活动由新加坡特许会计师协会（ISCA）、新加坡董事协会（Singapore Institute of Directors）和新报业媒体旗下的《商业时报》联办，并获得会计与企业管制局（ACRA）和新加坡交易所的支持。