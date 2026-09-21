美日央行政策立场尘埃落定，加上国际油价连续第四天下跌，以及中美高层会谈释出积极信号，带劲亚太主要股市走高。新加坡海峡时报指数扭转早前跌势，收市上扬19.12点或0.34%，报5675.23点。

辉立证券研究高级投资分析师胡宇轩接受《联合早报》访问时说，受中美周末高层会谈积极信号及油价连跌四天提振，海指今天跟紧区域股市走势收高0.3%。随着“特习会”将于本周举行，中美双方同意建立人工智能对话机制，进一步提振市场情绪。

星期一（9月21日）亚太主要股市普遍走高，科技与半导体板块领涨显着提振市场风险偏好，其中首尔和台湾股市表现强劲，分别涨1.65%和1.14%；悉尼股市则微跌0.04%。

受美中高层会谈释放积极信号，以及两国元首本周会晤有望缓解贸易紧张局势的利好消息提振，中国大陆和香港股市齐步走高。上证综指和深证成指分别上涨0.97%和1.04%，香港恒生指数则上扬0.60%。

东京股市星期一因“敬老日”休市。

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FSM Global 研究及投资组合管理部高级研究分析员胡悠受访时指出，尽管美国联邦储备局政策偏向鹰派、日本央行按兵不动，但良好的经济基本面与东北亚强劲的晶片及人工智能需求，仍为亚太股市提供有力支撑。韩国9月前20天出口同比大增78%，加上新加坡8月非石油国内出口（NODX）大涨46.2%，凸显出区域科技与电子周期的蓬勃韧性。

她表示，虽然货币政策的提振效应有所减弱，但受结构性AI投资驱动的坚实企业盈利，正成为支撑亚太股市维持温和上行态势的核心引擎。

本周星期市场的焦点无疑落在9月24日举行的中美元首会晤。胡悠认为，双方大概率将延长现有的贸易休战协议，并在AI安全与治理方面寻求合作，这有助于降低关税进一步升级的风险，提振区域市场信心。

胡悠说：“若这次会晤能就非敏感商品关税减免或半导体出口限制达成共识，将为亚洲科技及硬件股带来强劲的上涨催化剂。对新加坡市场而言，贸易紧张局势缓和也将间接利好物流、运输及工业板块。”

另一方面，新加坡股市星期一全场成交量12亿2000万股，总交易额为16亿3000万新元。下跌股282只，上升股262只。

30只海指成份股中，12只上扬，13只下跌，五只持平。