英国央行英格兰银行和美国联邦储备局正了解全球银行对大型交易公司的风险敞口。

路透社星期一（9月21日）引述《金融时报》的报道，指两家央行目前正了解这些交易公司的风险偏好、银行对它们的风险敞口在整个交易日内的动态变化，以及风险控制机制的运作情况。

美联储、英国央行和简街（Jane Street）尚未回应路透社的置评请求。

名为“态势感知”（Situational Awareness）的对冲基金，上个月在投资者抛售人工智能和晶片股之下，被迫将大部分公开市场股票投资组合出售给城堡证券（Citadel Securities）。这进而导致美国大型交易公司简街资本损失150亿美元（191亿新元）。

这家专注于人工智能领域的对冲基金由前OpenAI研究员阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）管理。

上个月，美国证券交易委员会（SEC）已向包括高盛、摩根大通、花旗集团和美国银行在内的华尔街银行发出传票。

SEC正在调查“态势感知”在险些崩溃后的交易活动和杠杆情况，包括触发追加保证金交易，以及基金与放贷机构之间的沟通记录。