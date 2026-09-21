日本央行上星期五（9月18日）将政策利率上调25个基点至1.25%，创31年来最高水平，也是三个月内第二次加息。不过，由于加息已被市场广泛预期，日本央行释放的政策信号又不如预期鹰派，日元在加息后不升反跌。

日元在加息当天大跌1.3%后，星期一（21日）小幅反弹。截至发稿时，日元兑美元上涨0.1%，报1美元兑157.22日元；兑新元也回升0.15%，报1新元兑123.27日元。

分析师认为，尽管日本央行加息，日元短期内仍面对较大压力，兑美元和新元可能继续走弱。

华侨银行外汇策略师黄经隆指出，这次加息早已被市场消化，加上议息决定以七票赞成、两票反对通过，以及央行行长植田和男没有明确说明未来加息速度，未能满足市场对鹰派信号的期待，导致日元不升反跌。

彭博社报道，掉期市场目前预计，日本央行在10月底再次加息的概率不到20%，12月加息的概率则接近90%。

黄经隆预计，日元短期内可能继续波动，美日国债收益率差仍是影响汇率的主要因素。日本星期一至星期三放假，市场流动性偏低，也可能放大汇率波动。

华侨银行预计，美元兑日元汇率今年底将升至160，新元兑日元则将升至126。到了明年年中，新元兑日元料进一步升至128，随后在9月回落至127。

不过，黄经隆指出，如果日本通货膨胀和工资数据走强、当局再次干预汇市，可能会出现资金回流日本的迹象，将有助于限制日元进一步走弱。

马来亚银行外汇研究主管安迪（Saktiandi Supaat）对日元的中期展望也保持谨慎。他说：“日本央行收紧货币政策可能为日元提供支撑，但相对较低的日本短期利率和市场对财政的担忧继续制约着日元复苏。”

马银行预计，美元兑日元汇率今年底将处于157，日元到明年上半年小幅升至156。新元兑日元则料在明年上半年大致稳定在125左右。

尽管日元短期内仍面对压力，一些分析师认为，中期结构性因素将为日元提供支撑。道富投资管理公司高级固定收益策略师卢雅彦（Masahiko Loo）指出，随着日本央行推进政策正常化、日本资产重新受到投资者青睐，以及人工智能（AI）相关投资持续增加，资金可能逐步回流日本，从而支撑日元。