市区重建局（URA）在检讨有关总楼面面积（gross floor area，简称GFA）的指导方针，以为建筑设计提供更大灵活性，并鼓励发展商为建筑增添防热韧性及热舒适度（thermal comfort）的设计要素。

国家发展部长徐芳达星期一（9月21日）在第21届新加坡企业奖（Singapore Corporate Awards）颁奖典礼致辞时，作出以上宣布。

徐芳达也宣布建筑领域的另两项新举措：新加坡建设局下来将简化工程所用钢筋的检测流程；此外，政府也将推出脱碳业重新设计工作计划（Job Redesign Initiative for Decarbonisation），协助建筑环境领域提升员工在可持续发展方面的能力。

徐芳达说：“我们审查了现有政策，旨在赋予企业更大的灵活性，帮助它们应对不断变化的经营环境。”

检讨总楼面面积指导方针就是其中一项。总楼面面积是建筑内所有的有盖地面范围和作为商业用途的无盖范围，所组成的总面积。

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徐芳达说，检讨总楼面面积旨在为业界提供更大建筑设计灵活性，并鼓励它们设置有助提升防热韧性与热舒适度的设计要素。

他说：“相关审查工作目前正在进行中，待准备就绪后，我们将与业界分享更多细节。”

徐芳达也指出，政府听取业界反馈，以提高商业运作的效率。简化建筑钢筋检测就是其中一例。目前，即使建筑钢筋来自同个来源，也得在各工程中反复被检测。

“业界向我们指出，其实可采用更高效的方式，能够实现同等水平的品质保证。”

在新框架下，钢筋发货前将由获认可的实验室，在更早的生产环节进行检测，并对相关记录进行验证。通过这个方式，业界有望将检测工作量及相关成本降低多达90%。

技能及人力发展局（SWDA）也将联同建设局、工商联合总会及建筑商公会，推出助力脱碳的职位重塑计划，协助建筑环境领域的企业重塑工作岗位，并提升员工在可持续发展方面的能力，包括可持续施工和碳核算（carbon accounting）等领域。目前，已有15家企业参与这计划。

徐芳达说：“我们将持续检讨各项规则、简化流程，并与企业携手合作，发掘政府政策与法规，能够促进增长及创新的契机。”