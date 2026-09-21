丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust，MLT）管理人在星期一（9月21日）表示，信托位于中国上海的丰树西北物流园一期及二期，拟以3亿2300万元人民币（约6130万新元）出售给一家无关联第三方。

丰树物流信托在文告中指出，汇丰机构信托服务（新加坡）有限公司是信托的受托公司。它已通过在中国的全资子公司，与一家无关联第三方签订买卖协议。

拟议出售符合丰树物流信托管理有限公司通过选择性出售持续优化其投资组合的策略。出售所得资金将为该信托提供更大的财务灵活性，以把握现代化资产的投资机会，并进一步提升其投资组合的质量和韧性。

该房地产由丰树物流信托于2008年购入，包括相邻的一期和二期。一期于2006年竣工，包括两座单层仓库、一座三层办公楼及附属建筑。二期于2007年竣工，包括一座单层仓库、一座四层宿舍楼及附属建筑。该物流园的总建筑面积约为3万7558平方米。

信托管理人表示，3亿2300万元人民币的售价与该房地产截至2026年3月31日的3亿2300万元人民币最新估值一致。

这项拟议出售预计将于2027/28财年第三季前完成。预计不会对丰树物流信托在2027/28财年的净资产值及净房地产收入造成重大影响。出售完成后，该信托的资产组合将由175项减少至168项。

丰树物流信托在星期一闭市时收平于1.10新元，与前一交易日持平。