比特币（Bitcoin）在油价下跌和投资情绪回暖的强劲支持下，突破8万5000美元（约10万8400新元）大关，写下自1月以来的新高。

比特币价格星期一（9月21日）纽约交易时段早盘，上涨超过5%，至8万5410美元。截至新加坡时间晚上9时46分，价格稍微回落至8万5277美元。

美国国会未能推动加密货币监管法案，以及市场推测美国联邦储备局可能加息，一度让加密货币市场承压，比特币曾跌破7万6000美元关口。

据彭博社星期一报道，比特币目前的价位已比上周低点高出约7000美元。但仍比去年10月创下的历史最高纪录低了大约三分之一。

这次反弹正值股市和债市走高之际。油价下跌，以及市场对美国总统特朗普与中国国家主席习近平即将举行的峰会持乐观态度，都对投资市场起到了提振作用。

IG首席市场分析师比彻姆（Chris Beauchamp）说：“在对国债收益率、债务高企，以及全球影响力最大的央行可能重返紧缩政策感到忧心忡忡之后，金融市场已重新找回风险偏好的状态。”

其他加密货币也纷纷反弹。第二大代币以太币（Ether）上涨3.8%，至2732美元；而包括瑞波币（XRP）、Solana和门罗币（Monero）在内的其他加密货币也纷纷上扬。